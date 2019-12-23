Билеты на бой между Макгрегором и Серроне были распроданы за сутки Поединок должен состояться 19 января 2020 года.

Билеты на турнир UFC 246 в Лас-Вегасе, где пройдет поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне, были распроданы в полном объеме всего лишь за сутки. Об этом сообщает журналист Yahoo Sports Кевин Айол в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что общая выручка составила 10 миллионов долларов.

Рекорд по сборам принадлежит турниру UFC 205, на котором Макгрегор завоевал пояс чемпиона в легкой весовой категории, победив Эдди Альвареса – 17,7 миллиона. А на UFC 229, когда Хабиб Нурмагомедов победил ирландского бойца, выручка составила 17,2 миллиона.

Помимо поединка между Макгрегором и Серроне, на турнире в Лас-Вегас должны состояться такие поединки, как: Энтони Петтис против Диего Феррейры (легкий вес), Холли Холм против Ракэль Пеннингтон (женский легчайший), Клаудиа Гадэлья против Алексы Грассо (женский минимальный), а также Андрэ Филли против Содика Юсуффа (полулегкий).