Американец Ли пообещал нокаутировать друга Нурмагомедова

Американский боец UFC Кевин Ли хочет подраться с россиянином Исламом Махачевым, который является другом чемпиона промоушен Хабиба Нурмагомедова.
«Говорят, что этот парень еще лучше, чем Хабиб, но я готов подписать контракт. Жду его решения.
Чем закончится наш поединок? Нокаутом Ислама. Хочу сделать это на турнире, где подерутся Нурмагомедов и Фергюсон», – сказал Ли в интервью YouTube-каналу The Schmo.
На данный момент Махачев провел в UFC 8 боев, одержал 7 побед и потерпел одно поражение. В активе Ли – 16 боев, 11 побед и 5 поражений.
Месси, Акинфеев, фанаты, еврокубки. О чем почитать в самом популярном спортивном журнале Рассказываем о самых ярких публикациях только что увидевшего свет последнего в этом году номера журнала «Советский спорт – Футбол».
23.12.2019 13:00 Футбол Самсонов летит в Сибирь бодаться с «дядьками». Обзор событий недели После финала Гран-при пришел черед национальных чемпионатов. Некоторые – например, японский - прошли в минувший уик-энд, а наш стартует в четверг в Красноярске. 23.12.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Дидье Дешам: Я хотел, чтобы ребята относились к финалу в Москве просто как к очередному матчу Матч против Албании 17 ноября стал сотым для Дешама как тренера сборной Франции. И хотя «тянет лямку» уже седьмой год, как заявил газете L'Equipe, хочет тянуть ее как можно дольше, потому что получает кайф от этой работы. 19.12.2019 16:00 Футбол Туманов Дмитрий Их не догонишь. Россияне неудачно выступили в гонке преследования Логинов – 13-й, Елисеев – 30-й. 21.12.2019 17:00 Биатлон Волохов Юрий Отпуск по уходу: вся правда об Алине Загитовой То, что женское фигурное катание давно стало детским – набившая оскомину банальность. 15.12.2019 09:30 Фигурное катание Яременко Николай «Динамо» меня обидело больше, чем СКА». Дебют молодого голкипера череповчан 19-летний вратарь «Северстали» Константин Шостак – о своих первых матчах в КХЛ. 20.12.2019 13:30 Хоккей Кузютина Елена Московский футбол готовится к Году Бескова К концу года региональные футбольные федерации подводят итоги года. Сегодня свою конференцию проводила Московская федерация футбола. 20.12.2019 14:00 Футбол Коновальцева Елена Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев Прогресс остановился? Россиянки – без медалей в пасьюте После бронзы в спринте и серебра в эстафете российские биатлонистки не сумели выиграть еще одну награду. В гонке преследования лучшая из наших – Светлана Миронова – осталась 11-й. 15.12.2019 15:45 Биатлон Мысин Николай Алина всё. Фигурное катание в поисках баланса Алина Загитова объявила о приостановке выступлений. Слово «приостановка» пусть вас не обманывает. 14.12.2019 00:00 Фигурное катание Яременко Николай