Американец Ли пообещал нокаутировать друга Нурмагомедова Он хочет получить бой с уроженцем Дагестана на турнире в Бруклине, который пройдет 18 апреля 2020 года.

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Американский боец UFC Кевин Ли хочет подраться с россиянином Исламом Махачевым, который является другом чемпиона промоушен Хабиба Нурмагомедова.

«Говорят, что этот парень еще лучше, чем Хабиб, но я готов подписать контракт. Жду его решения.

Чем закончится наш поединок? Нокаутом Ислама. Хочу сделать это на турнире, где подерутся Нурмагомедов и Фергюсон», – сказал Ли в интервью YouTube-каналу The Schmo.

На данный момент Махачев провел в UFC 8 боев, одержал 7 побед и потерпел одно поражение. В активе Ли – 16 боев, 11 побед и 5 поражений.