Исмаилов – Емельяненко: Я настучу тебе в стойке 33-летний уроженец Дагестана готов к поединку.

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов выразил желание провести поединок против соотечественника Александра Емельяненко, который ранее нокаутировал в боксерском поединке российского стронгмена Михаила Кокляева.

«Емельяненко меня подбешивает. Знаешь, почему? Потому что он мог дать достоять Кокляеву. Там же было понятно, что он не представляет для него угрозу. Дал бы пауэрлифтеру доработать. Александр, я перебоксирую тебя. Будем драться по правилам ММА, но я настучу тебе в стойке», – сказал Исмаилов на своем YouTube-канале «Лысый хищник».

33-летний Исмаилов провел 19 боев и одержал 16 побед. Что касается Емельяненко, то 29 ноября россиянин проведет поединок по правилам бокса против отечественного стронгмена Михаила Кокляева.