Петр Ян хочет получить титульный поединок

Третий номер легчайшего веса UFC, россиянин Петр Ян рассказал о планах на будущее, отметив, что хочет подраться с американцем Генри Сехудо, который владеет чемпионским титулом.
«Конечно, в приоритете поединок за пояс. Поэтому Коди Гарбрандт не особо интересен, поскольку он проиграл три последних боя нокаутами и находится ниже меня в рейтингах.
Если титульный бой не дадут, то вместе с менеджерами будем решать, с кем встречаться в следующем поединке. Возможно, одним из оппонентов будет Коди Гарбрандт, его тоже будем рассматривать», – цитирует Яна телеканал «Матч ТВ».
Напомним, россиянин устроил стычку с американцем Коди Гарбрандтом после победы над его соотечественником Юрайей Фэйбером.
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