Петр Ян хочет получить титульный поединок - Советский спорт
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24 декабря 2019 23:40ММАГичунцев Артур

Петр Ян хочет получить титульный поединок

Россиянин не знает поражений в UFC. В его активе 6 боев и 6 побед.

Третий номер легчайшего веса UFC, россиянин Петр Ян рассказал о планах на будущее, отметив, что хочет подраться с американцем Генри Сехудо, который владеет чемпионским титулом.

«Конечно, в приоритете поединок за пояс. Поэтому Коди Гарбрандт не особо интересен, поскольку он проиграл три последних боя нокаутами и находится ниже меня в рейтингах.

Если титульный бой не дадут, то вместе с менеджерами будем решать, с кем встречаться в следующем поединке. Возможно, одним из оппонентов будет Коди Гарбрандт, его тоже будем рассматривать», – цитирует Яна телеканал «Матч ТВ».

Напомним, россиянин устроил стычку с американцем Коди Гарбрандтом после победы над его соотечественником Юрайей Фэйбером.

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