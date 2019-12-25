Боец «Ахмата» Авсарагова подписала контракт с Bellator Спортсменка является уроженкой Северной Осетии — Алании.

Российский боец смешанных единоборств Диана Авсарагова подписала контракт с Bellator.

Об этом сообщила пресс-служба Союза ММА России.

21-летняя спортсменка представляет бойцовский клуб «Ахмат». В ММА она провела два боя, одержав в них две победы.

Авсарагова 8 раз выигрывала первенство Москвы и неоднократно становилась призером чемпионатов России по борьбе.

Напомним, ранее контракт с UFC подписала другая представительница «Ахмата» Лиана Джоджуа.