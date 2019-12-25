Вице-президент UFC по России и СНГ: Шанс на проведение титульного боя в России есть

Вице-президент UFC по России и СНГ и президент UFC Russia Андрей Громковский считает, что организация может провести титульный поединок в России.
«Шанс на титульный бой есть. Я вообще надеюсь на то, что у нас когда-нибудь будет титульный бой между россиянами. Это было бы очень интересно», - цитирует Громковского Sport24.ru.
Напомним, ранее в России состоялись три турнира UFC серии Fight Night. 15 сентября 2018 года и 9 ноября 2019 года - в Москве, и 13 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге.
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