Вице-президент UFC по России и СНГ: Шанс на проведение титульного боя в России есть - Советский спорт
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25 декабря 2019 13:56ММАНечаев Юрий

Вице-президент UFC по России и СНГ: Шанс на проведение титульного боя в России есть

В настоящий момент Хабиб Нурмагомедов является чемпионом организации в легком весе.

Вице-президент UFC по России и СНГ и президент UFC Russia Андрей Громковский считает, что организация может провести титульный поединок в России.

«Шанс на титульный бой есть. Я вообще надеюсь на то, что у нас когда-нибудь будет титульный бой между россиянами. Это было бы очень интересно», - цитирует Громковского Sport24.ru.

Напомним, ранее в России состоялись три турнира UFC серии Fight Night. 15 сентября 2018 года и 9 ноября 2019 года - в Москве, и 13 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге.

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