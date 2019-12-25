Лига ACA определит лучших бойцов по итогам года Лига ACA запустила голосование за номинантов в категориях: “Боец года”, “Бой года”, “Нокаут года”, “Сабмишен года”.

Новости СМИ2 Победители будут определены в результате голосования болельщиков, а также на основании мнений экспертов и руководства организации. На звание Боец года претендуют: Рустам Керимов

Фелипе Фроес

Альберт Туменов

Саламу Абдурахманов

Шамиль Шахбулатов

Даниэль Омельянчук

Магомед Исмаилов

Апти Бимарзаев

Элиас Сильверио

Андрей Гончаров В категории Лучший бой 2019 номинированы: Курбан Тайгибов - Абдул-Рахман Темиров - АСА 103

Игорь Жирков - Михаил Малютин - АСА 103

Александр Педусон – Нурсултан Кассымханов – АСА 102

Салман Жамалдаев – Фелипе Фроес – АСА 100

Магомед Исмаилов – Артем Фролов – АСА 99

Расул Шовхалов – Эфрейн Эскудеро – АСА 98

Гога Шаматава – Азамат Керефов – АСА 97

Беслан Ушуков – Гаджимурад Хирамагомедов – АСА 95

Нашхо Галаев – Ислам Мешев – АСА 94

Салман Жамалдаев – Марат Балаев – АСА 93

Ибрагим Чужигаев – Петр Штрус – АСА 92

Мансур Хатуев – Мигель Филипиньо – АСА 91 В категории Лучший нокаут номинированы: Александр Сарнавский - АСА 103

Альберт Туменов – АСА 102

Даниель Омельянчук – АСА 101

Имран Букуев – АСА 100

Шамиль Шахбулатов – АСА 99

Андрей Гончаров – АСА 98

Апти Бимарзаев – АСА 97

Люк Барнатт – АСА 96

Арман Оспанов – АСА 95

Хорхе Гонзалес – АСА 92

Шамиль Шахбулатов – АСА 91 Лучший сабмишен 2019: Хусейн Шайхаев – АСА 102

Расул Албасханов – АСА 100

Абдул-Рахман Дудаев – АСА 99

Руслан Абильтаров – АСА 98

Иса Умаров – АСА 94

Хамзат Аушев – АСА 93