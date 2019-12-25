Чел Соннен: У Фергюсона будут хорошие шансы победить Хабиба По его мнению, американец способен преподнести сюрприз своему оппоненту.

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Американский боец смешанных единоборств Чел Соннен поделился мыслями по поводу предстоящего боя между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

– С Хабибом трудно сравниться, но я должен признаться к моей предвзятости к Тони, так как мы с ним бывшие товарищи по команде. Мне нравятся шансы Тони, и чем ближе бой, тем больше увеличивается моя уверенность в его победе. Если посмотреть на соперников Хабиба, то некоторых он побеждал со счетом 10-8 по раундам, того же Эдсона Барбосу. Но Тони – совсем другой уровень. Я бы никогда не сбрасывал его со счетов. Тот, кто победит в этом бою, будет лучшим из всех, – цитирует Соннена MMA Junkie.

Напомним, что поединок между Нурмагомедовыми и Фергюсоном запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке.

Российский боец не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах (28 побед, восемь из которых – нокаутом). Что касается американца, то при 25 победах (11 нокаутом) он трижды проиграл.