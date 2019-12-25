Вячеслав Василевский: Емельяненко нокаутирует Джексона в первом раунде Российский боец ММА рассказал о том, чего ждет от поединка Федора Емельяненко против Куинтона Джексона.

29 декабря на турнире Bellator в японской Сайтаме россиянин Федор Емельяненко сразится с американцем Куинтоном Джексоном. Пятикратный чемпион мира по боевому самбо и боец ММА Вячеслав Василевский рассказал о том, как может пройти поединок в Японии.

«Бой Федора с Куинтоном Джексоном обещает быть интересным, – цитирует Василевского «Рейтинг Букмекеров». – Это бойцы одной эпохи, их звездный час пришелся примерно на один период. Этот поединок точно продлится не дольше одного раунда. Мне кажется, выиграет Емельяненко. Он более быстрый и ответственный. Федор готовился к этому поединку. Джексон не так готов.

Бой закончится очень быстро, даже если Федор упадет в нокаут. Но я думаю, что Емельяненко вырубит соперника. В случае с Федором преимущество Джексона в весе не будет важным фактором.

Емельяненко не впервой встречаться с тяжелыми ребятами. От природы Джексон не тяжеловес, поэтому его масса может быть ему даже в минус, ведь он будет медленнее и менее выносливым».

43-летний Федор Емельяненко свой предыдущий бой в Bellator провел 26 января нынешнего года в Лос-Анджелесе против американца Райана Бейдера. Уже на 35-й секунде Бейдер выиграл поединок техническим нокаутом.