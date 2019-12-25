Федор Емельяненко: У Джексона тяжелый удар, но и лежа он себя уверенно чувствует Российским боксер ММА рассказал о ближайшем сопернике.

В воскресенье 29 декабря на турнире Bellator в японской Сайтаме россиянин Федор Емельяненко сразится с американцем Куинтоном Джексоном. В интервью для YouTube канала Bellator Федор рассказал о том, чем опасен Джексон.

«Я знаю, что он нокаутер, – подчеркнул Емельяненко-старший. – У Джексона тяжелый удар, но и лежа он себя уверенно чувствует. Главная опасность состоит в том, что там, где не ждешь, может прилететь. Причем как стоя, так и лежа. Видел бои, в которых он поднимал на «второй этаж», бил соперника о ринг, и человек выключался. Такое было не один раз, и он таким образом ломал ребра».

Всего на счету Федора Емельяненко 45 боев в смешанных единоборствах. Россиянин одержал 38 побед, потерпел 6 поражений, а еще один поединок был признан несостоявшимся.

На счету 41-летнего Джексона, бывшего чемпиона UFC в полутяжелой весовой категории 38 побед и 13 поражений в профессиональных смешанных единоборствах.