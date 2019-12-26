Владимир Минеев: Поединок Емельяненко - Джексон закончится в первом раунде или продлится все три Бой состоится 29 декабря.

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Федором Емельяненко и Куинтоном Джексоном.

«Не стоит недооценивать соперника Федора, - приводят «Известия» слова Минеева. — Уверен, что зрителей ждет зрелищный и захватывающий поединок. Думаю, он закончится в первом раунде или же продлится все три. Конечно, я буду болеть за Федора, который является примером для многих из нас».

Поединок Емельяненко - Джексон состоится 29 декабря в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.

Свой последний бой россиянин провел в январе 2019 года. В финале Гран-при тяжеловесов Bellator Емельяненко уже на 35-й секунде первого раунда проиграл американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом.

Всего в активе 43-летнего бойца 38 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.

Джексон одержал 37 побед при 13 поражениях в ММА.