Тренер Емельяненко: На опыте Джексона не проскочишь Бой Емельяненко – Джексон пройдет 29 декабря в Японии.

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Тренер российского бойца Федора Емельяненко Александр Мичков рассказал о подготовке к Куинтоном Джексоном.

«Работа была выстроена как обычно и получилась весьма продуктивной, – приводит News.ru слова Мичкова. – Думаю, что все должно пройти нормально

Соперник действительно опасный, боец до мозга костей. От этого парня можно всего ожидать. На опыте его не проскочишь».

Напомним, бой Емельяненко – Джексон пройдет 29 декабря в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Pride. 41-летний американец выступал в UFC с 2007 по 2013 годы. На его счету 38 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах.