Федор Емельяненко - о завершении карьеры: Все будет зависеть от моего самочувствия По контракту с Bellator, россиянин должен провести еще три боя.

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко поделился планами на ближайшее будущее.

«Какие бои пройдут в Bellator еще? Первый в Японии. Где пройдут следующие два, зависит от Bellator.

По поводу завершения карьеры конкретики пока нет. Все будет зависеть от моего самочувствия и планов», - передает слова Емельяненко Sport24.ru.

Напомним, 29 декабря в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin состоится поединок Емельяненко - Куинтон Джексон.

Свой последний бой россиянин провел в январе 2019 года. В финале Гран-при тяжеловесов Bellator Емельяненко уже на 35-й секунде первого раунда проиграл американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом.

Всего в активе 43-летнего бойца 38 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.

Джексон одержал 37 побед при 13 поражениях в ММА.