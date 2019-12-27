Федор Емельяненко - о бое против Джексона: Чувствую себя отлично, подготовились хорошо По контракту с Bellator, россиянин должен провести еще три боя.

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал о подготовке к поединку против Куинтона Джексона.

«Чувствую себя отлично, подготовились хорошо. Бой покажет, так ли это. Во время каждой подготовки травмы дают о себе знать. Если в молодости это не влияло, то сейчас не получается не замечать. Приходится терпеть», - приводит ТАСС слова Емельяненко.

Напомним, 29 декабря в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin состоится поединок Емельяненко - Джексон.

Свой последний бой россиянин провел в январе 2019 года. В финале Гран-при тяжеловесов Bellator Емельяненко уже на 35-й секунде первого раунда проиграл американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом.

Всего в активе 43-летнего бойца 38 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.

Джексон одержал 37 побед при 13 поражениях в ММА.