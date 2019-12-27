Федор Емельяненко - о бое против Джексона: Чувствую себя отлично, подготовились хорошо

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал о подготовке к поединку против Куинтона Джексона.
«Чувствую себя отлично, подготовились хорошо. Бой покажет, так ли это. Во время каждой подготовки травмы дают о себе знать. Если в молодости это не влияло, то сейчас не получается не замечать. Приходится терпеть», - приводит ТАСС слова Емельяненко.
Напомним, 29 декабря в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin состоится поединок Емельяненко - Джексон.
Свой последний бой россиянин провел в январе 2019 года. В финале Гран-при тяжеловесов Bellator Емельяненко уже на 35-й секунде первого раунда проиграл американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом.
Всего в активе 43-летнего бойца 38 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.
Джексон одержал 37 побед при 13 поражениях в ММА.
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