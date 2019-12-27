Куинтон Джексон: Я большой фанат Емельяненко

Американский боец смешанных единоборств Куинтон Джексон рассказал о своем отношении к Федору Емельяненко.
«Федор - очень крутой соперник. Он будет первым настоящим тяжеловесом, с кем я встречусь. Думаю, это отличный вызов.
Я люблю Федора. Я его огромный фанат. Я не буду говорить о его слабостях. У него их нет», - приводит слова Джексона Sport24.ru.
Напомним, 29 декабря в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin состоится поединок Емельяненко - Джексон.
Свой последний бой россиянин провел в январе 2019 года. В финале Гран-при тяжеловесов Bellator Емельяненко уже на 35-й секунде первого раунда проиграл американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом.
Всего в активе 43-летнего бойца 38 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.
Джексон одержал 37 побед при 13 поражениях в ММА.
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