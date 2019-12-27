Куинтон Джексон: Я большой фанат Емельяненко 29 декабря в Японии состоится совместный турнир Bellator и Rizin.

Американский боец смешанных единоборств Куинтон Джексон рассказал о своем отношении к Федору Емельяненко.

«Федор - очень крутой соперник. Он будет первым настоящим тяжеловесом, с кем я встречусь. Думаю, это отличный вызов.

Я люблю Федора. Я его огромный фанат. Я не буду говорить о его слабостях. У него их нет», - приводит слова Джексона Sport24.ru.

Напомним, 29 декабря в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin состоится поединок Емельяненко - Джексон.

Свой последний бой россиянин провел в январе 2019 года. В финале Гран-при тяжеловесов Bellator Емельяненко уже на 35-й секунде первого раунда проиграл американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом.

Всего в активе 43-летнего бойца 38 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.

Джексон одержал 37 побед при 13 поражениях в ММА.