Президент Bellator сообщил, когда состоится бой Емельяненко в России По контракту с организацией, россиянин должен провести еще три боя.

Загрузка...

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о предстоящих поединках российского бойца Федора Емельяненко.

«Когда мы подписывали Федора на прощальный тур, то договорились, что первый бой пройдет в Японии. Следующий - скорее всего, в Европе. И закончит Федор в Москве. Я хочу, чтобы Емельяненко завершил свое долгое путешествие в родной стране. Думаю, это может случиться в конце 2020-го года. Возможно, в начале 2021-го», - приводит слова Кокера Sport24.ru.

Напомним, 29 декабря в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin состоится поединок Емельяненко - Куинтон Джексон.

Свой последний бой россиянин провел в январе 2019 года. В финале Гран-при тяжеловесов Bellator Емельяненко уже на 35-й секунде первого раунда проиграл американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом.

Всего в активе 43-летнего бойца 38 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах.

Джексон одержал 37 побед при 13 поражениях в ММА.