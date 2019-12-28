Сатоси Исии: Я ставлю на Джексона - он крупнее и мощнее Федора Емельяненко Олимпийский чемпион японец Сатоси Исии – о предстоящем поединке между американцем Куинтоном Джексоном и Федором Емельяненко.

- Я ставлю на Джексона. Он крупнее и мощнее Федора, в этом будет его преимущество. Не уверен, что будет нокаут, - приводит слова Исии ТАСС.

Ранее сообщалось, что российский боец оказался на 11,11 кг легче американца - вес Емельяненко составил 109,09 кг, а Джексона - 120,2 кг.

Поединок состоится в рамках турнира Bellator 237 пройдет 29 декабря в Сайтаме.

Добавим, что в активе 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. На счету Джексона 38 побед и 13 поражений.