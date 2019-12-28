Федор Емельяненко попросил болельщиков молиться за него (фото) Завтра в Японии состоится бой россиянина против американца Куинтона Джексона.

Российский боец ММА Федор Емельяненко завтра 29 декабря на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме сразится с американцем Куинтоном Джексоном. Это будет первый бой 43-летнего Федора в ходе прощального турне.

Сегодня на своей странице в Instagram Емельяненко-старший выложил фотография с церемонии взвешивания, попросив болельщиков молиться за него.

«Прошла официальная церемония взвешивания. Завтра бой. Прошу ваших святых молитв!», – написал Федор.

Всего на счету 43-летнего спортсмена 38 побед в 45 поединках на профессиональном уровне в смешанных единоборствах.