Федор Емельяненко попросил болельщиков молиться за него (фото)

Российский боец ММА Федор Емельяненко завтра 29 декабря на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме сразится с американцем Куинтоном Джексоном. Это будет первый бой 43-летнего Федора в ходе прощального турне.
Сегодня на своей странице в Instagram Емельяненко-старший выложил фотография с церемонии взвешивания, попросив болельщиков молиться за него.
«Прошла официальная церемония взвешивания. Завтра бой. Прошу ваших святых молитв!», – написал Федор.
Всего на счету 43-летнего спортсмена 38 побед в 45 поединках на профессиональном уровне в смешанных единоборствах.
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