Александр Емельяненко проведет бой против Магомеда Исмаилова

Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова в тяжелом весе станет центральным событием на турнире по смешанным единоборствам ACA 107. Соревнования бойцов ММА состоятся в Москве 3 апреля.
19 декабря Исмаилов и Емельяненко-младший договорились о поединке по телефону. Магомед обещал Александру такие условия, что голова «закружится от цены вопроса».
29 ноября 38-й летний Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса, нокаутировав соперника в первом же раунде. В профессиональных смешанных единоборствах Александр провел 37 боев, одержав 29 побед (из них 21 нокаутом).
33-летний Исмаилов последний бой провел на турнире ACA 99 против Артема Фролова 27 сентября. В тот вечер Магомеду присудили победу по очкам единогласным решением. На его счету 19 боев, 16 побед и 7 нокаутов в профессиональных поединках ММА в среднем весе.
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