Александр Емельяненко проведет бой против Магомеда Исмаилова Поединок состоится 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве.

Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова в тяжелом весе станет центральным событием на турнире по смешанным единоборствам ACA 107. Соревнования бойцов ММА состоятся в Москве 3 апреля.

19 декабря Исмаилов и Емельяненко-младший договорились о поединке по телефону. Магомед обещал Александру такие условия, что голова «закружится от цены вопроса».

29 ноября 38-й летний Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса, нокаутировав соперника в первом же раунде. В профессиональных смешанных единоборствах Александр провел 37 боев, одержав 29 побед (из них 21 нокаутом).

33-летний Исмаилов последний бой провел на турнире ACA 99 против Артема Фролова 27 сентября. В тот вечер Магомеду присудили победу по очкам единогласным решением. На его счету 19 боев, 16 побед и 7 нокаутов в профессиональных поединках ММА в среднем весе.