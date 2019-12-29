Магомед Исмаилов: Пришло время удивлять (фото)

На своей странице в Instagram боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов представил афишу своего боя против Александра Емельяненко. Бой в тяжелом весе состоится 3 апреля следующего года в Москве в рамках турнира ACA 107.
«Ну что дорогие друзья, пришло время удивлять. Все, кто не верят в меня, держите в руках нижнюю челюсть», – написал Исмаилов.
33-летний Исмаилов своей предыдущий бой провел 27 сентября на турнире ACA 99 против Артема Фролова 27 сентября. В тот вечер Магомеду присудили победу по очкам единогласным решением. На его счету 19 боев, 16 побед и 7 нокаутов в профессиональных поединках ММА в среднем весе.
38-летний Александр Емельянеко на профессиональном уровне в смешанных единоборствах провел 37 боев, одержав 29 побед (из них 21 нокаутом).
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