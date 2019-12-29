Федор Емельяненко нокаутировал Джексона в Японии (видео) В Японии завершился совместный турнир Bellator и Rizin.

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Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом над Куинтоном Джексоном на турнире в Японии.

Поединок завершился в первом раунде.

После этой победы в активе 43-летнего россиянина стало 39 побед и шесть поражений в ММА. Джексон потерпел 14-е поражение при 37 победах в смешанных единоборствах.

Напомним, бой Емельяненко - Джексон стал первым из трех запланированных поединков российского бойца в рамках его прощального турне. Как заявил ранее президент Bellator Скотт Кокер, следующий бой пройдет в Европе, а заключительный - в Москве, ориентировочно в конце 2020 - начале 2021 года. Предполагается, что после этого турне Емельяненко завершит карьеру.