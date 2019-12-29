Федор Емельяненко: Счастлив, что мне удалось порадовать победой своих фанатов В Японии завершился совместный турнир Bellator и Rizin.

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко поделился эмоциями после победы над Куинтоном Джексоном.

«Очень рад, что мне удалось порадовать победой своих фанатов. Именно здесь, в Японии, случилось мое становление как бойца, здесь я завоевал вашу любовь и уважение. Моя спортивная карьера заканчивается и, возможно, это мой последний бой в Японии, я благодарю вас за вашу поддержку. Также благодарю всех, кто молился за меня в России, Сербии, Греции», - сказал боец после поединка.

Напомним, Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде. После этой победы в активе 43-летнего россиянина стало 39 побед и шесть поражений в ММА. Джексон потерпел 14-е поражение при 37 победах в смешанных единоборствах.

Бой Емельяненко - Джексон стал первым из трех запланированных поединков российского бойца в рамках его прощального турне. Как заявил ранее президент Bellator Скотт Кокер, следующий бой пройдет в Европе, а заключительный - в Москве, ориентировочно в конце 2020 - начале 2021 года. Предполагается, что после этого турне Емельяненко завершит карьеру.