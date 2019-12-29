Александр Шлеменко: Не ожидал, что Емельяненко победит так быстро В Японии завершился совместный турнир Bellator и Rizin.

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал победу Федора Емельяненко над Куинтоном Джексоном.

«Если честно, я ожидал победы, но не такой быстрой. Я еще на взвешивании увидел, что у Джексона большие проблемы с лишним весом. Из-за этого он так плохо двигался. А Федор красавец. Сделал все, как и должен был. Федор был быстрее и хорошо двигался. Фишка Емельяненко в том, что он очень быстрый и взрывной для тяжелого веса», - сказал Шлеменко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде главного боя на турнире в Японии. После этой победы в активе 43-летнего россиянина стало 39 побед и шесть поражений в ММА. Джексон потерпел 14-е поражение при 37 победах в смешанных единоборствах.

Бой Емельяненко - Джексон стал первым из трех запланированных поединков российского бойца в рамках его прощального турне. Как заявил ранее президент Bellator Скотт Кокер, следующий бой пройдет в Европе, а заключительный - в Москве, ориентировочно в конце 2020 - начале 2021 года. Предполагается, что после этого турне Емельяненко завершит карьеру.