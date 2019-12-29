Тренер Емельяненко: Федор все еще может выступать на самом высоком уровне В Японии завершился совместный турнир Bellator и Rizin.

Тренер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко Питер Тайссе прокомментировал победу своего подопечного над Куинтоном Джексоном.

«Он полностью выполнил план на бой. Федор был невероятно быстр. И его очень сильный и быстрый удар решил исход боя. Он все еще может выступать на самом высоком уровне», - сказал Тайссе ТАСС.

Напомним, Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде главного боя на турнире в Японии. После этой победы в активе 43-летнего россиянина стало 39 побед и шесть поражений в ММА. Джексон потерпел 14-е поражение при 37 победах в смешанных единоборствах.

Бой Емельяненко - Джексон стал первым из трех запланированных поединков российского бойца в рамках его прощального турне. Как заявил ранее президент Bellator Скотт Кокер, следующий бой пройдет в Европе, а заключительный - в Москве, ориентировочно в конце 2020 - начале 2021 года. Предполагается, что после этого турне Емельяненко завершит карьеру.