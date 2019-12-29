Квинтон Джексон: Емельяненко не должен заканчивать карьеру В Японии завершился совместный турнир Bellator и Rizin.

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Соперник российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко по главному бою турнира в Японии Квинтон Джексон поделился эмоциями после поединка.

«Федор не должен заканчивать карьеру. Он очень быстрый и мощный, как в молодости. Я ничего не мог поделать. Я проиграл, потому что очень большой. Мне тяжело было двигаться, я был медленнее. Все закономерно », - приводит слова Джексона ТАСС.

Напомним, Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде главного боя на турнире в Японии. После этой победы в активе 43-летнего россиянина стало 39 побед и шесть поражений в ММА. Джексон потерпел 14-е поражение при 37 победах в смешанных единоборствах.

Бой Емельяненко - Джексон стал первым из трех запланированных поединков российского бойца в рамках его прощального турне. Как заявил ранее президент Bellator Скотт Кокер, следующий бой пройдет в Европе, а заключительный - в Москве, ориентировочно в конце 2020 - начале 2021 года. Предполагается, что после этого турне Емельяненко завершит карьеру.