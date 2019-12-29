Виталий Минаков: Емельяненко способен конкурировать с молодыми бойцами В Японии завершился совместный турнир Bellator и Rizin.

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Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал победу Федора Емельяненко над Куинтоном Джексоном.

«Было видно, что Федор в форме - подсушенный, активный, взрывной. Он всегда очень скоростной, и в этом бою было видно, что он основательно подсушился. Что касается его соперника, то было заметно, что он, как минимум, мало готовился, если вообще готовился, у него громадная, запредельная масса.

Федор еще заряжен, у него есть скорость, взрыв, колоссальный опыт, так что конкурировать с молодыми бойцами он может. Вопрос в том, нужно ли ему это», - сказал Минаков ТАСС.

Напомним, сегодня Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде главного боя на турнире в Японии. После этой победы в активе 43-летнего россиянина стало 39 побед и шесть поражений в ММА. Джексон потерпел 14-е поражение при 37 победах в смешанных единоборствах.

Бой Емельяненко - Джексон стал первым из трех запланированных поединков российского бойца в рамках его прощального турне. Как заявил ранее президент Bellator Скотт Кокер, следующий бой пройдет в Европе, а заключительный - в Москве, ориентировочно в конце 2020 - начале 2021 года. Предполагается, что после этого турне Емельяненко завершит карьеру.