Федор Емельяненко: Бой остановили вовремя, я мог жестко добить «Рэмпейджа» Российский боец ММА прокомментировал победу над Куинтоном Джексоном и рассказал о дальнейших планах.

Сегодня Федор Емельяненко нокаутировал американца Куинтона Джексона уже в первом раунде боя на турнире Bellator в японской Сайтаме. После поединка российский спортсмен пообщался с журналистами.

«Конечно, я очень рад, что удалось победить здесь, – цитирует Емельяненко MMA Fighting. – В Японии всегда побеждал, и Слава Богу. Рад, что и японским фанам, и болельщикам по всему миру удалось поднять настроение перед Новым годом.

Я знал, что Джексон хорошо защищается. Думал, что часть боя пройдет в партере, но почувствовал, что гораздо быстрее и лучше передвигаюсь, поэтому не было смысла переводить его в партер.

Я думаю, что остановка была правильной, и рефери вовремя остановил бой. Я мог жестко добить «Рэмпейджа».

Следующий бой? Сейчас вернусь домой, побуду с семьей, а уже потом будем обсуждать следующий бой. Пока нет мыслей против кого может быть следующий бой».

После этой победы в активе 43-летнего россиянина стало 39 побед и шесть поражений в ММА. Джексон потерпел 14-е поражение при 37 победах в смешанных единоборствах.

Бой Емельяненко и Джексона стал первым из трех запланированных поединков Федора в рамках его прощального турне. Ранее президент Bellator Скотт Кокер, следующий бой пройдет в Западной Европе, а заключительный – в Москве, ориентировочно в конце 2020 – начале 2021 года. Предполагается, что после этого турне Емельяненко завершит карьеру.