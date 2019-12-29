Олег Тактаров: У Федора было желание, видно, что он много тренировался Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Олег Тактаров – о победе Федора Емельяненко в поединке с американцем Куинтоном Джексоном в рамках турнира Bellator 237, который прошел 29 декабря в японской Сайтаме.

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- Думаю, он рисковал, если там не было каких-то промоутерских решений. По крайней мере он выступал в своей манере последних лет, вообще не думая о защите. У него было желание, видно, что он много тренировался. В такой ситуации, когда было два нокаута в последних боях и хватит малейшего тычка в голову для кровоизлияния, он не побоялся, пошел и выиграл, - цитирует Тактарова ТАСС.

Напомним, Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде главного боя на турнире. После этой победы в активе 43-летнего россиянина стало 39 побед и шесть поражений в ММА. Джексон потерпел 14-е поражение при 37 победах в смешанных единоборствах.

Бой Емельяненко - Джексон стал первым из трех запланированных поединков российского бойца в рамках его прощального турне. Как заявил ранее президент Bellator Скотт Кокер, следующий бой пройдет в Европе, а заключительный - в Москве, ориентировочно в конце 2020 - начале 2021 года. Предполагается, что после этого турне Емельяненко завершит карьеру.