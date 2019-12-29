Тактаров – о победе Емельяненко: Федор о защите вообще не думал, так себя вести может Макгрегор Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата Олег Тактаров – о победе Федора Емельяненко в поединке с американцем Куинтоном Джексоном в рамках турнира Bellator 237, который прошел 29 декабря в японской Сайтаме.

- Федор приехал в Японию за шесть дней, это оптимальное количество, чтобы в таком возрасте адаптироваться и подойти к нормальной форме. Каким бы ты ни был спортсменом, до 10% «функционалки» у тебя уходит на третий-четвертый день после перелетов.

Федор приехал за столько дней и прекрасно себя чувствовал, даже двигался лучше, о защите он вообще не думал, что немного странновато. Так себя вести может (Конор) Макгрегор - скакать с опущенными руками. Может, поймал человек кураж, - приводит слова Тактарова ТАСС.

Напомним, Емельяненко нокаутировал Джексона в первом раунде главного боя на турнире. После этой победы в активе 43-летнего россиянина стало 39 побед и шесть поражений в ММА. Джексон потерпел 14-е поражение при 37 победах в смешанных единоборствах.

Бой Емельяненко - Джексон стал первым из трех запланированных поединков российского бойца в рамках его прощального турне. Как заявил ранее президент Bellator Скотт Кокер, следующий бой пройдет в Европе, а заключительный - в Москве, ориентировочно в конце 2020 - начале 2021 года. Предполагается, что после этого турне Емельяненко завершит карьеру.