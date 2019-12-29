Илья Воробьев: Рад, что ребята бились до конца, вытащили этот матч в концовке Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев – о победе в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (4:5 Б).

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– Рад, что ребята бились до конца, вытащили этот матч в концовке и победили по бросками. Берем два очка в новый год с собой.

Что с Береглазовым? Пока он у врачей, ничего конкретного нельзя пока сказать. В чем секрет такого хорошего первого периода? Мы на каждый матч настраиваем команду играть мощно с первых минут. Сегодня первый период действительно приличный был.

С чем связаны удаления во втором периоде? Владимир Васильевич сказал, с чем, – цитирует Воробьева пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Металлург» с 47 очками после 43 матчей занимает восьмое место в Восточной конференции.