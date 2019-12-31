Шахбулатов – открытие года в ММА по версии АСА Автором лучшего нокаута в 2019 году стал Арман Оспанов.

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Глава промоутерской компании AСА Майрбек Хасиев подвел итоги уходящего года.

«По итогам голосования среди болельщиков на сайте, а также среди экспертов и руководства лиги, почти во всех номинациях выявились явные фавориты, за исключением номинации «Боец года».

В этой номинации после подсчета голосов болельщиков и учета мнения экспертов и руководства лиги Альберт Туменов и Шамиль Шахбулатов набрали одинаковое количество баллов. В связи с этим, мной было принято решение учредить дополнительную премию – «Открытые года». Таким образом, победителями в каждой номинации стали следующие бойцы:

Бой года: Салман Жамалдаев – Марат Балаев

Нокаут года: Арман Оспанов

Сабмишен года: Хусейн Шайхаев

Боец года: Альберт Туменов

Открытые года: Шамиль Шахбулатов

Поздравляю всех победителей и желаю не останавливаться на достигнутом и впредь радовать нас зрелищными выступлениями», – написал функционер в своем Instagram.