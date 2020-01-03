Александр Шлеменко: Считаю, у Исмаилова больше шансов на победу в бою против Емельяненко Бой состоится 3 апреля.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал свой прогноз на поединок Магомед Исмаилов - Александр Емельяненко.

«Считаю, что у Исмаилова даже больше шансов на победу. У Саши есть проблемы с борьбой, он очень плохо встает из партера. У Емельяненко перевес в весе, антропометрии, силе удара. Главное для Александра, чтобы не получилась картина боя между Федором Емельяненко и Куинтоном Джексоном, где Мага будет более быстрым, а Александр на фоне него будет выглядеть чуть-чуть медленнее. Тяжеловесы привыкают драться с такими же тяжелыми соперниками и не учитывают скорость более легких оппонентов», - цитирует Шлеменко «РИА Новости».

Напомним, поединок Исмаилов - Емельяненко состоится в Москве 3 апреля в рамках турнира АСА 107.

Исмаилов, выступающий в среднем весе, провел 18 поединков по правилам смешанных единоборств. В его активе 15 побед, два поражения и одна ничья.

Тяжеловес Емельяненко провел в ММА 36 боев, в которых одержал 28 побед, потерпел семь поражений и один поединок завершил вничью.