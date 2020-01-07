Российский боец Малыхин подписал контракт с азиатским промоушеном ONE FC За всю карьеру в ММА он провел 7 боев и одержал 7 побед.

Загрузка... Россиянин Анатолий Малыхин подписал трудовое соглашение с азиатским промоушеном One FC, о чем сообщила компания Gagarin Sports Management, представляющая интересы спортсмена. «Анатолий «Спартак» Малыхин подписал эксклюзивный контракт с ведущим азиатским промоушеном ONE FC! В ближайшее время станет известна дата дебюта спортсмена. Ждем больших побед!» – говорится в сообщении организации. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gagarin Sports Management (@gagarin_sm) 7 Янв 2020 в 8:05 PST