Сен-Пьер объяснил, за счет чего Серроне может победить Макгрегора Встреча состоится 18 января.

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер дал прогноз на поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне.

Напомним, ирландец сразится с 36-летним бойцом из США на турнире в Лас-Вегасе, который состоится 18 января.

«В начале поединка преимущество будет на стороне Конора, но если бой затянется, то у Серроне появятся шансы. Многое зависит от того, пойдет ли он в борьбу. Дональд неплохо это делает. Более того, многие его просто недооценивают. Я знаю, о чем говорю, потому что тренировался с этим человеком.

Думаю, если Серроне выдержит натиск Конора в начале боя, он может одержать победу», – цитирует канадца MMA Fighting.