Андраде и Намаюнас проведут реванш 18 апреля на UFC 249 - Советский спорт
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12 января 2020 10:26ММАНечаев Юрий

Андраде и Намаюнас проведут реванш 18 апреля на UFC 249

Главным событием вечера станет титульный поединок в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Бойцы смешанных единоборств Роз Намаюнас и Джессика Андраде проведут поединок 18 апреля в рамках турнира UFC 249.

Напомним, 11 мая 2019 года на турнире UFC 237 Андраде отобрала у Намаюнас пояс чемпионки организации в минимальном весе, однако уже в следующем поединке бразильянка уступила титул Вэйли Жанг.

На счету 27-летней Намаюнас 11 побед при 4 поражениях. 28-летняя Андраде имеет в послужном списке 20 побед и 7 поражений в поединках по правилам смешанных единоборств.

Турнир UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине.

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