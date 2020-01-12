Андраде и Намаюнас проведут реванш 18 апреля на UFC 249 Главным событием вечера станет титульный поединок в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Бойцы смешанных единоборств Роз Намаюнас и Джессика Андраде проведут поединок 18 апреля в рамках турнира UFC 249.

The rematch is on!



Thug🌹 looks to avenge her loss vs Andrade in Brooklyn! #UFC249 pic.twitter.com/AGlufztIPX — UFC (@ufc) January 10, 2020

Напомним, 11 мая 2019 года на турнире UFC 237 Андраде отобрала у Намаюнас пояс чемпионки организации в минимальном весе, однако уже в следующем поединке бразильянка уступила титул Вэйли Жанг.

На счету 27-летней Намаюнас 11 побед при 4 поражениях. 28-летняя Андраде имеет в послужном списке 20 побед и 7 поражений в поединках по правилам смешанных единоборств.

Турнир UFC 249 состоится 18 апреля в Бруклине.