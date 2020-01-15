Гуф бросил вызов дзюдоисту Носову: Иди сюда. У нас с тобой есть недовыясненный вопрос Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный в творческих кругах как Гуф, заявил, что бронзовый призер ОИ-2004 Дмитрий Носов, занимающий должность в Госдуме РФ, инициировал его задержание в Красноярске представителями движения «Антидилер» и теперь он хочет выяснить с ним отношения на ринге.

«Носов, иди сюда, я один на пляже, давай. Мне кажется, у нас с тобой есть недовыясненный вопрос – у Слима, меня, моей жены, жены Слима, невесты, Сэма. Где вы там тренируетесь? Хочешь, я подъеду один? Где вы там тренируетесь? Вы же там *** бойцы, галустяны. Давай, подъезжай, депутат, ***.

Может, ты мне наркоты подкинешь? Ты мне давно дорогу перешел. Я хочу узнать, где я тебе дорогу перешел настолько, что ты, ***, захотел лишить меня всего будущего.

Я сидел в этом вашем галимом Красноярске из-за вашего Дмитрия Носова, депутата ***. А тебя, ***, я жду в файт-клубе – я поспал и готов идти с тобой на треню, понял, ***?

Жду от тебя либо прямого эфира, либо видеозвонка. Ты там потренируйся пока, а то у тебя рука сломана – ты со сломанной рукой выступал. Блин, братан, узнай про мою руку правую, что она из себя представляет, узнай, я тебя прошу! Приходи на ринг – я тебе там ***!» – сказал Гуф.