Носов – о заявлении Гуфа: Я бы порекомендовал Алексею завязывать с наркотиками Ранее музыкант бросил вызов дзюдоисту. Он считает, что тот инициировал его задержание в Красноярске.

Призер Олимпиады 2004 года Дмитрий Носов не оставил без внимания выпад со стороны российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф. Последний заявил в соцсети, что организация «Антидилер» задержала его по подозрению в употреблении наркотиков.

«Я бы порекомендовал Алексею завязывать с наркотиками, тем более в Таиланде, потому что здесь очень суровое наказание за это. Ну и вообще завязывать с наркотиками, потому что наркотики разрушили его жизнь, и это видно.

Что он там наговорил – мне скинули текст, его сложно перевести на русский язык, может быть, у вас получится», – цитирует Носова «Говорит Москва».