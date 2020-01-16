Носов – о заявлении Гуфа: Я бы порекомендовал Алексею завязывать с наркотиками

Призер Олимпиады 2004 года Дмитрий Носов не оставил без внимания выпад со стороны российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф. Последний заявил в соцсети, что организация «Антидилер» задержала его по подозрению в употреблении наркотиков.
«Я бы порекомендовал Алексею завязывать с наркотиками, тем более в Таиланде, потому что здесь очень суровое наказание за это. Ну и вообще завязывать с наркотиками, потому что наркотики разрушили его жизнь, и это видно.
Что он там наговорил – мне скинули текст, его сложно перевести на русский язык, может быть, у вас получится», – цитирует Носова «Говорит Москва».
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