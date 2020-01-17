Шахбулатов, отправивший в нокаут Мирзаева, проведет бой в марте

В последнем бою в сентябре 2019 года в Москве Шахбулатов в первом раунде отправил в глухой нокаут Расула Мирзаева, и по итогам голосования удостоился премии в номинации «Открытие года».

За свою карьеру Шахбулатов провел 14 поединков, в которых одержал 11 побед при двух поражениях. Еще одна схватка завершилась вничью.