Шахбулатов, отправивший в нокаут Мирзаева, проведет бой в марте - Советский спорт
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17 января 2020 13:01ММАВащенко Сергей

Шахбулатов, отправивший в нокаут Мирзаева, проведет бой в марте

6 марта российский боец Шамиль Шахбулатов проведет бой против бразильца Дэниеля Оливейры Де Альмейды на турнире ACA 105, который пройдет в Алматы.

В последнем бою в сентябре 2019 года в Москве Шахбулатов в первом раунде отправил в глухой нокаут Расула Мирзаева, и по итогам голосования удостоился премии в номинации «Открытие года».

За свою карьеру Шахбулатов провел 14 поединков, в которых одержал 11 побед при двух поражениях. Еще одна схватка завершилась вничью.

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