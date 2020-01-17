Эдуард Вартанян: Думаю, что Макгрегор нокаутирует Серроне Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о бое между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.

– По последним словам Серроне, он не собирается бороться, он настроен устроить настоящую рубку. С точки зрения стилистики, это выгодно Макгрегору, хоть этот бой и пройдет в 77 килограммах, но у Конора есть уже опыт выступлений в этом весе. Он проводил бой с Нейтом Диасом. Шансов у Макгрегора больше, так как он контрпанчер, а Серроне больше и дольше заряжается. Думаю, что Макгрегор выиграет нокаутом либо в середине первого раунда, либо во втором, – цитирует Вартаняна «РБ-Спорт».

Напомним, бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени.

Для ирландца этот бой станет первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова из России в октябре 2018 года. На его счету 21 победа и четыре поражения.

36-летний Серроне в прошлом году одержал две победы и потерпел два поражения. У него 36 выигранных боя из 50, проведенных за карьеру.