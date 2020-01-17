Владимир Минеев: Если Серроне не напьется пива, то у него будут шансы победить Бой состоится в ночь на 19 января в Лас-Вегасе.

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

– Считаю, что если Дональд не напьется пива и не отнесется к бою спустя рукава, то у него есть все шансы на победу. На мой взгляд, идеальный сценарий для Серроне – измотать соперника в первых раундах, а потом добить его в ударке. Да, всегда есть шанс пропустить шальной удар. Просто нужно быть аккуратным и внимательным. Не хочу показаться предвзятым, но сомневаюсь, что есть какая-то волшебная сила, которая поможет Макгрегору победить, – цитирует Минеева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, поединок состоится в Лас-Вегасе в ночь с 18 на 19 декабря по московскому времени.

Для ирландца этот бой станет первым после поражения от Хабиба Нурмагомедова из России в октябре 2018 года. На его счету 21 победа и четыре поражения.

36-летний Серроне в прошлом году одержал две победы и потерпел два поражения. У него 36 выигранных боя из 50, проведенных за карьеру