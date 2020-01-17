Поединок между Гадельей и Грассо на турнире UFC 246 отменен Турнир по смешанным единоборствам UFC 246 пройдет в Лас-Вегасе.

Бой в минимальном весе между Кладией Гадельей и Алексой Грассо в основном карде турнира UFC 246 был отменен. Об этом сообщает спортивный журналист Ариэль Хельвании в своем аккаунте в Twitter.

Данное решение было принято после того, как Грассо провалила взвешивания – она оказалась тяжелее своей соперницы на 2,72 кг. По правилам, максимальная разница между спортсменами в этом весе – 1,36 кг.

Напомним, главным поединком турнира станет встреча между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне.

Также основном карде пройдут следующие поединки: Холм – Пеннингтон (женский легчайший вес), Олейник – Грин (тяжелый вес), Петтис – Феррейра (легкий вес).