Шлеменко – о возвращении Макгрегора: У Конора сейчас сложная ситуация Ирландец вернется в октагон 18 января.

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко дал комментарий перед боем Конора Макгрегора и Дональда Серроне. Напомним, поединок ирландца с бойцом из США возглавит турнир в Лас-Вегасе. Он стартует в 6.00 мск.

«Спокойствие Макгрегора на пресс-конференции – это влияние Хабиба? Хабиб точно его не усмирил. Я думаю, у него просто есть какое-то уважение к Серроне. Серроне вообще довольно положительный человек во многих аспектах, чтобы как-то на него гнать. У Конора сейчас сложная ситуация, чтобы вести себя пафосно. Вот если он выиграет у Серроне, то тогда весь его пафос вернется.

Сейчас Конор возвращается после обидного для себя поражения. Он дрался за титул, он проиграл, он очень много наговорил и не сделал. Хабиб осадил его этим удушающим, заставил сдаться. Конечно, это не может не сказаться на нем. Поэтому он поменял свое отношение.

Если мы посмотрим, как Конор вел пресс-конференции с Хабибом и готовился, он там был очень часто пьяным. А теперь он сам заявил, что не пьет, лучше готовится. Это все сказывается. Трезвый человек, в отличие от пьяного, отдает отчет своим поступкам. Конору очень нужна эта победа», – цитирует Шлеменко Sport24.ru.