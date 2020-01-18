Александр Шлеменко: Серроне – нокаутер, у него стопроцентные шансы на победу На данный момент 36-летний американец провел 33 боя в UFC и одержал 23 победы.

Российский боец ММА Александр Шлеменко не считает американца Дональда Серроне слабым соперником для ирландца Конора Макгрегора. Напомним, бойцы проведут встречу 18 января. Их поединок возглавит турнир UFC 246 в Лас-Вегасе.

«У Серроне есть стопроцентные шансы победить. Серроне – нокаутер, плюс у Серроне более длинные конечности, да еще и бой проходит в категории 77 килограммов. Конор провел в этом весе всего два поединка с Нейтом Диазом и один он проиграл, а второй выиграл еле-еле. Он реальный недовес для этой категории, у него не хватает мощности, а Серроне хорошо будет чувствовать себя в этом весе с Конором, потому что он более крупный.

Единственное, мне кажется, Серроне чуть-чуть сломлен психологически. Я посмотрел, как он себя ведет, как дает интервью, он как будто уже проиграл. Если это только как-то скажется на Серроне, но то, что это нелегкий соперник для Макгрегора, это точно», – цитирует Шлеменко Sport24.ru.