Олег Тактаров: Почему мне не болеть за Макгрегора? Он никогда не оскорблял русских людей Ранее 31-летний ирландец назвал трусами всех жителей Дагестана.

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров рассказал о своем отношении к ирландцу Конору Макгрегору.

Отметим, что 18 января он вернется в октагон. Бойцу предстоит поединок с американцем Дональдом Серроне. Их встреча возглавит турнир UFC 246.

«Он мне ничего плохого не делал. Он никогда не оскорблял русских людей. Более того, он дружит с моим земляком – Артемом Лобовым. Почему мне за него не болеть? У меня просто других слов нет.

Что это за навязывание того, что мне делать в этой жизни? Это вы кому навязываете, Тактарову? Тактаров хоть раз свое мнение менял из-за того, что большинство его где-то поджидало с монтажками за поворотом? Вспомните хоть один раз за всю жизнь такой случай, когда Тактаров где-то, когда-то струсил из-за того, что какие-то овцы собрались толпой, и там обещают меня наказать», – цитирует Тактарова Sport24.ru.