Артем Лобов: Макгрегор нацелен на реванш с Хабибом Ирландец уступил чемпиону в легком весе осенью 2018 года.

Российский боец ММА Артем Лобов рассказал о планах своего друга, экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«Слышал, что Хорхе Масвидаль хочет подраться с Макгрегором. Это сильный боец, он выступает на высоком уровне, но у Конора совсем другие планы. Он нацелен на реванш с Хабибом и хочет провести еще один бой с Мэйвезером», – цитирует Лобова MMA Fighting.

Напомним, Макгрегор проиграл американцу Флойду Мэйвезеру в боксерском поединке. Это случилось летом 2017 года.

В воскресенье, 19 января 31-летний ирландец сразится в главном поединке турнира UFC 246, а его соперником станет боец из США Дональд Серроне.