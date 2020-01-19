Макгрегор нокаутировал Серроне на турнире UFC 246 В главном поединке турнира UFC 246 в Лас-Вегасе встретились ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне.

Бой завершился в первом раунде нокаутом в исполнении 31-летнего ирландца – он плечом разбил нос сопернику, а затем удачно попал хай-киком слева и опрокинул Серроне на канвас. После серии ударов судья остановил поединок на 40-й секунде.

Для Макгрегора это 22-я победа в 25 поединках в ММА. Что касается Серроне, то американец потерпел 14-е поражение (третье подряд) в карьере при 36 победах.