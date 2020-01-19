Конор Макгрегор: Рад снова творить историю Ирландский боец Конор Макгрегор прокомментировал победу в поединке против американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.

– Я вернулся, детка! Очень здорово вернуться, рад снова творить историю. Потому что я первый человек, который сделал нокауты в трех весовых категориях. Моя команда сработала просто феноменально. Кажется, Дональд не ожидал удары ногой в начале поединка. Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем весе. Я почти в хорошей форме, вот чуть-чуть осталось. Сейчас отпраздную, проведу время с семьей, а потом вернусь, – сказал Макгрегор после боя.

Ирландец нокаутировал Серроне в первом раунде – поединок длился 40 секунд.

Для Макгрегора это 22-я победа в 25 поединках в ММА. Что касается Серроне, то американец потерпел 14-е поражение (третье подряд) в карьере при 36 победах.