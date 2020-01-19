Конор Макгрегор: Рад снова творить историю

– Я вернулся, детка! Очень здорово вернуться, рад снова творить историю. Потому что я первый человек, который сделал нокауты в трех весовых категориях. Моя команда сработала просто феноменально. Кажется, Дональд не ожидал удары ногой в начале поединка. Готов вернуться в легкий вес, но мне комфортно и в полусреднем весе. Я почти в хорошей форме, вот чуть-чуть осталось. Сейчас отпраздную, проведу время с семьей, а потом вернусь, – сказал Макгрегор после боя.
Ирландец нокаутировал Серроне в первом раунде – поединок длился 40 секунд.
Для Макгрегора это 22-я победа в 25 поединках в ММА. Что касается Серроне, то американец потерпел 14-е поражение (третье подряд) в карьере при 36 победах.
Косторная не участвует? Это все остальные – не участвуют! На чемпионате России в Красноярске женскую короткую программу выиграла Алена Косторная. С феноменальными оценками под девяносто баллов. 27.12.2019 18:30 Фигурное катание Тигай Лев Конор Макгрегор – Дональд Серроне: когда бой, где смотреть, кто фаворит 19 января в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 246 состоится поединок между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. «Советский спорт» отвечает на главные вопросы в преддверии схватки. 18.01.2020 13:00 ММА Ващенко Сергей Магомед Исмаилов: Александр Емельяненко сейчас сильнее Федора Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о предстоящем поединке с Александром Емельяненко. 29.12.2019 02:45 ММА Усачев Владислав «Нам тлеть, а вам цвести». Ветераны отказались от Матча звезд В субботу и воскресенье новая «ВТБ-Арена» распахнет двери перед участниками Звездного уик-энда. 16.01.2020 21:15 Хоккей Трофименко Кирилл Сергей Шахрай: Три четверных и чистый прокат – слагаемые победы Щербаковой Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию. 28.12.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий Возвращение дерзкого ирландца. Макгрегор готов побить Серроне, а затем и Хабиба 19 января рано утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке шоу экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор сразится с Дональдом Серроне. 15.01.2020 21:45 ММА Ващенко Сергей «Авангард» догнал «Ак Барс». На Востоке установилось двоевластие «Советский спорт» рассказывает о наиболее интересных моментах большого хоккейного четверга, вместившего в себя 11 (!) матчей. 16.01.2020 22:15 Хоккей Домрачев Владислав Дерево ценных пород. Для такого состава мужской эстафеты 4-е место – совсем не плохо На этапе КМ в Оберхофе российские биатлонисты в эстафете финишировали четвертыми. Причем в нашей команде не было ни Александра Логинова, ни Матвея Елисеева. 11.01.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев Два титула и полуфинал сборной. Россияне шикарно начали новый сезон Начало нового сезона принесло России сразу два титула – отличились Андрей Рублев и Екатерина Александрова. А также уверенное выступление сборной в новом командном турнире – Кубке ATP. «Советский спорт» – о том, чем запомнились первые недели 2020 года. 12.01.2020 19:00 Теннис Мысин Николай Первые… с конца. Миронова и Куклина стали последними в масс-старте Допустив на двоих 21 промах (!), россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина в Оберхофе дружно замкнули протокол гонки с общего с старта. 12.01.2020 16:45 Биатлон Мысин Николай