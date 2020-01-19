Серроне увезли в больницу после нокаута от Макгрегора

Забег в ширину против «Зенита» и «Спартака». В РПЛ грядут переменыОчередное собрание клубов РПЛ продлило президентские полномочия Сергея Прядкина и высказалось за, на первый взгляд, революционные перемены в чемпионате и Кубке России. Рассказываем по порядку.16.01.2020 21:45ФутболМощенко Захар
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