Серроне увезли в больницу после нокаута от Макгрегора Серроне уступил Макгрегору на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Американский боец Дональд Серроне после поединка на турнире UFC 246 с ирландцем Конором Макгрегором был доставлен в больницу. Об этом сообщил журналист ESPN Ариэль Хелвани в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что рефери остановил поединок на 40-й секунде.

Для Макгрегора это 22-я победа в 25 поединках в ММА. Что касается Серроне, то американец потерпел 14-е поражение (третье подряд) в карьере при 36 победах.