Гаджиев – о поражении Серроне: После таких попаданий очень сложно продолжать поединок Промоутер Fight Nights Global Камил Гаджиев подвел итоги боя между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.

– Можно обвинять Серроне в том, что он не хотел драться, но на самом деле пропущенный им удар был фатальным. После таких попаданий очень сложно продолжать поединок, и там любое усилие воли не спасает. Если присмотреться, то на повторе можно увидеть, что Конор попал прямо в челюсть, точно и хлестко. Удар был тяжелым, так как нанесен был в первом, а не в пятом раунде, в тот момент, когда вся мощь в ногах Конора еще присутствует. Вот и все, – цитирует Гаджиева Sport24.ru.

Напомним, что Макгрегор нокаутировал Серроне в первом раунде – рефери остановил поединок на 40-й секунде.

Для 31-летнего ирландца это 22-я победа в 25 поединках в ММА. 36-летний американец потерпел 14-е поражение (третье подряд) в карьере при 36 победах.