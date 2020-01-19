Дана Уайт: Бой между Хабибом и Макгрегором не будет проводиться в Москве - Советский спорт
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19 января 2020 10:30ММАКорегин Владислав

Дана Уайт: Бой между Хабибом и Макгрегором не будет проводиться в Москве

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции рассказал о том, где может состояться возможный реванш между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

– Очень много причин, по которым бой Хабиб – Макгрегор не состоится в Москве. Места, где мы можем это сделать, это Великобритания, либо Нью-Йорк, либо Вегас. Вегас – лучшее место для такого боя, но Хабиб не самый большой фанат этого места после того, что произошло тут в прошлый раз. Вокруг боя Конора и Хабиба было много плохих вещей. Когда ребята искренне ненавидят друг друга, это сложно. Мне бы хотелось, чтобы все было иначе, но там даже их залы ненавидят друг друга. И мы, как организация, должны сделать все, чтобы было нормально, – сказал Уайт.

Напомним, что 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором. Сразу после окончания поединка представители обеих команды устроили потасовку.

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